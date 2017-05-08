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Bacağı yürüyen merdivene sıkışan çocuktan iyi haber

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bacağı yürüyen merdivene sıkışan 9 yaşındaki Muhammet Emre Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye akın eden küçük çocuğun yakınları korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

Bacağı yürüyen merdivene sıkışan çocuktan iyi haber

08 Mayıs 2017 15:13

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda annesi ile birlikte Zincirlikuyu otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivene binen Muhammet Emre Y.'nin (9) bacağı merdivenin mekanizmasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yürüyen merdivenden kurtarılan minik çocuk tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı duyan küçük çocuğun yakınları hastaneye akın etti. Hastanede tedavisi devam eden Emre Y. hakkında doktorlardan bilgi alan yakınları aileye de destek oldu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunana küçük çocuğun akrabaları korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Küçük çocuğun halası ve kuzeni sadece ayağı ile kolunda sıyrıklar olduğunu korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

Küçük çocuğun amcasının oğlu Şafak Yıldız, “Çocuk çıktı hiç bir problem yok. Sadece baldırında ufak bir zedelenme var. Kolunu da alçıya almışlar dokunmasın diye. Onun haricinde bir şey yok. Kazaya ait pek bir bilgim yok. Yürüyen merdiven bir anda ters dönmüş galibe o tarz bir şey olmuş ama şimdi problem yok. Çıkarttılar, ortopedi bakacak. Son işlemleri yapacaklar öyle ayrılacağız. Sanırım annesinin elinden yürüyen merdiven aşağı doğru gelirken ters tarafa çıkmaya çalışıyor ve kaza meydana geliyor diye biliyorum” dedi.
Çocuğun eniştesi Hasan Kaya ise “Sancaktepe'den duydum geldim. 3 kardeşler. Kolu bacağı koptu dediler biz de buraya geldik. Şuanda çok iyi hiç bir şeyi yok. Kazayla ilgili bir şey anlatmadılar. Alışveriş merkezinde olmuş. İlaç alacaklarmış sanırım kayınvalideye” diye konuştu.

Küçük çocuğun halası ise korkulacak bir şey olmadığını belirterek, “Çok iyi korkacak bir şeyi yok. Kolunda ve bacağında sıyrıklar var ama şuan çok iyi” şeklinde konuştu. 

Murat Horoz - Caner Sönmez
 

Etiketler: Gayrettepe Metro İstasyonu


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