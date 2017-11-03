Bacaklarda varis problemine dikkat

Çinik Estetik Klinikten Doktor Emrah Çinik, “Ciddi bir yatırım, teknoloji ve hekim tecrübesi ile yapılabilen ameliyatsız varis tedavi uygulaması şuan kamu hastanelerinde sadece Lazer ile uygulanabilmekte oda sadece kılcal varislerin tedavisinde etkili olabilmektedir. Türkiye’de varis tedavisi denince ilk akla gelen kliniklerden biri olan clinimed tüm varislerin tedavisinde ameliyatsız yöntemler uygulamaktadır. Ücretsiz muayene imkanı ile öncelikle teşhis diyor, uygun tedavi yöntemini belirleyerek hemen başlıyor” dedi.

Lazer varis tedavisinin sadece kılcal damarların tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu ifade eden Çinik, “Cilt üzerinden uygulanmaktadır. Yüksek ısı ile hastalıklı damarların büzüşerek tahrip olmasını amaçlamaktadır. Bu gruptaki en basit tedavi yöntemi olup, maalesef bazı kamu hastaneleri Lazer uygulamasına kavuşmayı bile coşkuyla karşılamaktadır. Oysaki dediğim gibi sadece en küçük venleri tedavi edebilir. Orta ve kalın varislerin tedavisinde ise Radyofrekans ve diğer iğne ile yapılan Köpük ve Skleroterapi yöntemleri gerekmektedir. Radyo Frekans; Lazer benzeri bir teknik olup, radyo dalgaları ile çalışmaktadır. Cilt üzerinden yapılmakta ve sadece kılcal + orta boy venlerin tedavisinde etkili olabilmektedir. Bunun içinde Lazer’in bir üstü diyebilir. Ama yine tüm venler için yeterli olmamaktadır. Fakat güzel bir yönü ise iğne giremeyecek kadar ince damarların tedavisinde önemli bir vazifeyi üstleniyor. Kılcal damarlar 1-2mm olması nedeniyle ilaçlı tedavi mümkün olmayabilir” diye konuştu.

Köpükle varis tedavisinin kalp ve damar cerrahi alanında en geliştirilmiş yöntemlerden biri olduğunu kaydeden Çinik, “Köpükle varis tedavisi ismini tedavide kullanılan ilacın köpürtülmesi sonucu almıştır. Özel geliştirilmiş olan bir ilaç + hava 3’lü musluk dediğimiz bir cihaz ile karıştırılarak köpük haline getirilmektedir. Hazırlanan bu köpük çok ince bir iğne (enjektör) yardımı ile tespit edilen damarlara enjekte edilmektedir. Uygulandığı anda sorunlu damarları yok eder, tedavi eder. İlacın köpürtülerek kullanılması ile daha ekonomik olduğu söylenebilir. İğnenin girebildiği tüm varislerde başarıyla uygulanır. İğne girmediği yerlerde ise en üst kısımda belirtilen Lazer ve Radyofrekans yöntemi cilt üzerinden uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Diğer tedavi yöntemi olan Skleroterapi hakkında bilgi veren Çinik, “Bir üst kısımda yer alan Köpükle Varis Tedavisi ile hemen hemen aynı olan Skleroterapi yine iğnenin girebildiği tüm varislerde uygulanmaktadır. Fakat hekimlerimiz bu yöntemi daha ileri ve kalın varislerde uygulamaktadır. Çok ince bir enjektör ile damardan uygulanan Skleroterapi saf ilaç ile yapılmaktadır. Yaygın varis vakalarında tek seans yeterli olmayıp, 1-6 seans gerekebilir. Çünkü saf ilaç olması nedeniyle günlük belli bir dozdan fazla verilemez. O nedenle daha avantajlı yöntem olan Köpükle Varis Tedavi uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.