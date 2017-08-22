Bacanak cinnetinin ardından 'Sen ihbar ettin' takıntısı çıktı

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi’nde dün sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman D., bacanağı Dursun (67) ve baldızı Emine Ayaz’ı(55) evlerinin bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından tüfekle vurarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsı olayın meydana geldiği evin 30 metre ilerisinde kendi evinde suç aleti tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Dursun ve Emine Ayaz’ın cansız bedenleri cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Emine Ayaz'ın annesi Ümmü Ergin gözyaşlarına boğuldu.

8 yıl önceye dayanan husumet

Süleyman D. ile öldürdüğü bacanağı Dursun Ayaz'ın arasındaki husumetin ise 8 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. 8 yıl önce Karacalar Mahallesi’nde Süleyman D.’nin evinde ve M.K.'isimli bir kişinin aracında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki, etiket ve kapak basımında kullanılan bir adet mekanizma ele geçirilmiş, olayla ilgili Süleyman D. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olaydan sonra kendisini bacanağının Dursun Ayaz'ın ihbar ettiğini düşünen Süleyman D. ile iki aile arasında husumet başladı.

Kaçak su kullanımı cezası bardağı taşırdı

Son olarak geçtiğimiz hafta ise Süleyman D.’nin kaçak su kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Süleyman D., bu olaydan da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü bacanağı Dursun Ayaz'ı sorumlu tuttu. Geçtiğimiz perşembe günü Dursun Ayaz'ın evinin yakınına gelerek tüfekle havaya ateş eden zanlı, Dursun Ayaz'ın ihbarı üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Yine hakkında işlem yapılan şahıs serbest bırakıldı. Bu olayın ardından dün sabah Dursun ve Emine AyazIın evine gelen Süleyman D., önce evin balkonuna ateş etti. O anda bahçede bulunan ve silah sesini duyup evin önüne gelen Dursun ve Emine Ayaz çifti, kısa süreli tartışmanın ardından Süleyman D.’nin tüfeğinden çıkan kurşunların hedefi oldu. Karı-kocayı yakın mesafeden başlarından vuran Süleyman D., evine geçti ve balkona çıkıp komşulara, "Kimse gelmesin geleni vururum" diye bağırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, şahsı kendi evinde gözaltına aldı.

Yer gösterme tatbikatında linç girişimi

Jandarma İlçe Komutanlığında ifade alma işlemleri devam eden Süleyman D., bugün yoğun güvenlik önlemleri arasında çelik yelek giydirilerek olay mahalline getirildi ve tatbikat yaptırıldı. Süleyman D.’nin geldiğini gören mahalle sakinleri ve öldürülen Ayaz çiftinin yakınları şahsı linç etmek istedi. Jandarma havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak olayların büyümesini önledi. Tatbikatın ardından yine yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekli olarak adliyeye getirilen Süleyman D., savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Karı-koca bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Arif Kaplan

