Bademcik ameliyatında yarıyıl tatili en uygun zaman

KBB Doktoru Emre Canbolat, yarıyıl tatili öncesinde çocuklardaki bademcik ve geni eti sorunları ile ilgili çağrıda bulunarak, “Çocuğunuzun bademcik ve geniz eti sorunu varsa bu şikayetleri sonlandırmak elinizde. Kanama olmadan, yatış gerektirmeden, sadece yarım saat süren bademcik ameliyatları ile çocuğunuz hem sağlığına kavuşacak hem de okulda başarılı olması için önünde bir engel kalmayacaktır. Bademcik ameliyatı olması gereken çocuklar için yarıl tatili mutlaka değerlendirilmelidir. Çocuklarda yapısal olarak zaten dar olan ve havayolunu tıkayan bademcikler, irileştiğinde boğazın çapını daraltarak, çocuklarda horlama, huzursuz uyku, gece terlemeleri ve uykuda nefes tıkanmalarına yol açar. Tedavi edilmezse çocuklarda büyüme ve gelişme bozuklukları, saldırganlık, huysuzluk ve öğrenme güçlüklerine neden olur. Sömestr tatilinde yapılan ameliyat sayesinde bademcik sorunundan kurtulan çocuklar, daha rahat ve sağlıklı bir okul ve özel yaşama kavuşmaktadır” dedi.

Yanlış bilinenler

Canbolat, bademcikler alındıktan sonra vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığı düşünüldüğünü belirterek, bu konuda hiçbir bilimsel verinin mevcut olmadığını kaydetti. Canbolat, “Bademcikler alındıktan sonra vücudun savunmasız kaldığı, hatta boğaz enfeksiyonlarının daha sık görülmeye başladığı düşünülür. Bademcikler, vücudun savunmasında görevli olsalar da ameliyat sonrasında vücutta bu dokuların yerine görev yapacak çok fazla doku bulunuyor. Bu nedenle ameliyat sonrasında uzun vadede bağışıklık sisteminde olumsuz bir etki görülmüyor. Ayrıca bademcik ameliyatı sonrasında bağışıklık sisteminin zayıfladığını işaret edebilecek hiçbir bilimsel veri mevcut değil” şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası beslenme

Canpolat bademcik ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken konular hakkında ise, “Bademcik ameliyatından sonra kanamalar artık çok nadir görülüyor. Ancak yine de bu riskin önüne geçmek için ameliyatı takip eden 7-10 günlük sürede genellikle yumuşak gıdalardan oluşan bir yemek listesi veriliyor. Bademcik ameliyatI sonrasında ağrı ve oluşabilecek enfeksiyonları engellemek için ilaç tedavisi de düzenleniyor. Ameliyat sonrasında birinci gün ve birinci hafta sonunda kontrol muayenesi yapılıyor. Aileler verilen yemek listesine uydukları, ilaçları düzenli olarak verdikleri ve ameliyat sonrası bakım ile istirahate dikkat ettikleri takdirde çocuklar bir hafta içerisinde okula ve normal aktivitelerine dönebiliyorlar” diye konuştu.