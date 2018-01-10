Bademcik ameliyatının riski nedir ? Bademciğin neden olduğu hastalıklar nelerdir ?

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Tuncay Özdemir, sık sık duyulmasına rağmen yeterli bilgi olmadığı için hafife alınan bademcik ve geniz eti rahatsızlığı hakkında uyarılarda bulundu. Vücutta her organ gibi bademciklerin de bazı görevleri olduğunu hatırlatan Op. Dr. Özdemir, "Bu olmazsa olmaz bir fonksiyon değildir. O yüzden halen dünya üzerinde özellikle çocuk yaşlarda uygulanan cerrahi müdahalelerin büyük bir kısmını bademcik ve geniz eti operasyonları oluşturur. Burada esas mesele o hasta için bademcikler veya geniz eti alınmasının sağlam, kanıta dayalı tıbbi nedenlere göre karar verilmesi zorunluluğudur. Bademciklerin virüs veya bakterilerle enfekte olması sonucu boyutunun artması bademcik şişmesi olarak hissedilir. Boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, halsizlik, ağızda kötü koku, boyun bezelerinde şişme, gibi şikayetlerde eklenebilir" dedi.

Bademciğin neden olduğu hastalıklar

Op. Dr. Özdemir, bademciğin ağız kokusu ile horlamadan, konuşma ve beslenme problemleri ile sinüzite kadar bir çok hastalığa neden olabileceğini söyleyerek, "Bademciklerin büyük olması; yutma, beslenme ve konuşma problemleri oluşturabilir. Bademcik üzerinde biriken yiyecekler de ağız kokusu oluşturabilir. Adenoid dokusunun büyük olması her şeyden önce burun tıkanıklığına yol açar. Bu hastalarda ağzı açık uyuma ve horlamaya neden olur. Ayrıca geniz etinin büyük ve tıkayıcı olması yüz ve çene kemiklerinde gelişim bozukluğu oluşturarak ‘adenoid face’ denilen görünüme, orta kulakta sıvı birikimi ve işitme kaybına, sinüzit, geniz akıntısına neden olarak farenjit ve öksürüğe neden olabilir. Ayrıca sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonu kalpte, eklemlerde ve böbreklerde problem oluşturabilir" şeklinde konuştu.

Ameliyat kararı nasıl alınır

Op. Dr. Tuncay Özdemir, bademcik ve geniz etinin alınması kararının belli durumlarda olabileceğini belirterek, "Sık enfeksiyon geçirilmesi, birbirini takip eden yıllarda, senede 3 veya daha enfeksiyon geçirilmesi, bademciklerin yutmayı ve solunumu zorlaştıracak kadar büyümesi gibi durumlarda ameliyat kararı alınır. Ayrıca bademciklerin tek taraflı büyümesi de operasyon gerektirir. Bu durum ayrıca kötü huylu hastalıkların belirtisi olabilir. Bademcik üzerinde yiyecek birikerek kötü ağız kokusuna neden olması, geniz etinin solunumu bozacak kadar büyümesi, geniz eti ve bademciklerin kulakta sıvı birikimine neden olarak işitme kaybı oluşturması, sık sinüzit atakları ve kronik öksürüğe neden olacak kronik geniz eti iltihaplarında da bademciğin alınması kararı alınmalıdır" ifadelerini kullandı

Bademcik ve geniz eti

Bademcik operasyonlarının gerekli durumlarda uygulanması konusunda vurgu yapan Özdemir, "Bademciklerle geniz eti benzer lenfoid dokular olduğu için özellikle çocuk hastalarda çoğu zaman bademcik problemleri geniz eti problemleri ile birlikte olduğunu hatırlatarak, operasyon gerektiği durumlarda ise genellikle birlikte alınması gerektiğini kaydetti. Özdemir, "Bu lenfoid dokuların ameliyatla alınması genellikle iki nedenle gerekebilir. İlki bademcik ve geniz etinin boyutlarının artarak havayolunu tıkamaları, ikincisi ise sık iltihaplanmalarıdır. Bu tip durumlarda bademcik ve geniz eti operasyonlarını planlamak gerekir" uyarısında bulundu.

Bademcik sorunları hangi dönemde azalır

Özdemir, bademcik rahatsızlığının çocukluk çağından sonra genellikle azaldığını kaydederek, "Yaşla birlikte havayolu çapı artarak tıkayıcı durumlar daha az görülür. Artan yaşla birlikte genel bağışıklık sisteminde de gelişmeler olduğundan bademcik enfeksiyonları da azalabilir. Ancak erişkin bademcik enfeksiyonları çok daha ağır geçer, uzun iyileşme süresi iş kayıpları ve daha uzun sağlık sorunlarına neden olur" ifadelerine yer verdi.

Bademcik ameliyatının riski

Op. Dr. Tuncay Özdemir, her cerrahi müdahale gibi bademcik ve geniz eti operasyonlarının da belli riski olduğunu ifade ederek, "Bademcik ve geniz eti operasyonları, nispeten riski az müdahalelerdir. Fakat her cerrahi müdahale gibi belli riskleri vardır. Özellikle çocuk yaş grubunda bu operasyonlar daha sık uygulandığı için hem cerrahi, hem anestezi oldukça titiz yapılmalıdır. Ameliyat sahası aynı zamanda havayolu sahası olduğu için anestezi için bu konuda tecrübeli ve özel ekipmanları olan birimler seçilmelidir. Anestezi biliminde son yıllarda gelişen yeni teknikler ve ilaçlar anestezi komplikasyonlarını oldukça azaltmıştır" dedi.

Ameliyat sonrası

Özdemir, ameliyat sonrasında yaşanabilecekler hakkında da bilgi vererek, "Ağrı özellikle erişkin hastalar için problem oluşturabilir fakat çocuk hastalarda ağrı çoğu zaman basit ağrı kesicilerle ortadan kalkar. Operasyon sonrası gelişen kanamalarda önem arz eder. İlk gün genellikle fazla olmamak koşuluyla ağızdan kan gelmesi normaldir, fakat ilerleyen günlerde kanama devam eder veya şiddetlenirse vakit kaybetmeden operasyonu yapan hekimle temasa geçmek gerekir. Çok nadiren kanama kontrolü için yeni bir operasyon gerekir. Operasyon sonrası beslenme tarzı komplikasyonları azaltmada oldukça önemlidir. Kesici ve sert besinler asla alınmamalıdır, genellikle sıvı ve yarı sıvı ağırlıklı beslenmek gerekir. Sonuç olarak bademcik ve geniz eti operasyonları sık uygulanan, tecrübeli ekiplerle oldukça sorunsuz ve yüz güldürücü sonuçları olan operasyonlardır" diye konuştu.