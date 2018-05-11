Badminton'da İhlas Koleji öğrencisinden Balkan şampiyonluğu

Son dönemde sportif başarıları ile dikkat çeken İhlas Koleji’ne bir sevindirici haber de Bulgaristan’dan geldi. Bulgaristan’ın Pazardzhik şehrinde düzenlenen 17 Yaş Badminton Balkan Şampiyonası’nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Karakaş, çift erkeklerde şampiyon olurken, tek erkeklerde de Balkan üçüncüsü oldu. Şampiyona sonrası açıklama yapan milli sporcu Yunus Emre Karakaş, çiftlerdeki şampiyonluğunu ve teklerdeki balkan üçüncülüğünü değerlendirdi. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karakaş, çiftlerdeki takım arkadaşı Hasan Berkay Günbaz ile şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Teklerdeki müsabakaların kendi seviyesini görmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Karakaş, hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Bedri Yeltekin: "Milli sporcular diğer öğrencilerimizi de olumlu etkiliyor"

Balkan şampiyonluğu ve üçüncülüğünden dolayı Yunus Emre Karakaş’ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise milli sporcunun ilerleyen yıllarda ülkemize daha çok madalya getireceğini söyledi. Farklı spor dallarında başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerinin altını çizen Yeltekin, “Spora verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Okullarımızda çok sayıda milli sporcu var. Onların varlığı diğer öğrencilerimizin de spora olan ilgisini arttırıyor” açıklamasını yaptı.