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Badminton’da Şampiyon Yakın Doğu Koleji

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Kız ve Erkek Badminton Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ortaokullararası Badminton Şampiyonası”nda KKTC Şampiyonu oldu.

Badmintonda Şampiyon Yakın Doğu Koleji

02 Nisan 2018 10:38

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Koleji Kız Takımı rakiplerine sadece 1 set verirken, Erkek Badminton Takımı ise rakiplerine hiç set vermeden şampiyonluğa adını yazdırdı.

Kız Takımı 11. Erkek Takımı 6. Kez Şampiyon

Erkek Takımı sırasıyla Polatpaşa Ortaokulunu 5-0, Bayraktar Türk Maarif Koleji’ni 5-0, Doğa Kolejini 5-0 ve English School’u 5-0 yenerek üst üste 6. şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kız Takımı ise sırasıyla Bekirpaşa Ortaokulunu 5-0, English School’u 5-0, Doğa Koleji’ni 4-1 ve Bayraktar Türk Maarif Koleji’ni 5-0 yenerek üst üste 11. şampiyonluğunu kazanarak kırılması zor bir başarı elde etti.

Azim Sahaya Yansıdı

Geçen yılki başarılarını tekrarladıklarını ve bunun mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Yakın Doğu Koleji Badminton Takımı Antrenörü Fırat Deniz ve Meryem Demir, iyi çalıştıklarını, bu çalışma sonucunda da öğrencilerin azminin sahaya doğru yansıdığını belirttiler. Fırat Deniz, Badminton Takımının bu başarıyla Mayıs ayı içerisinde Türkiye’nin Manisa ilinde yapılacak olan Ortaokullararası Türkiye Badminton Şampiyonasına katılacağını, ülkemizi ve okulunuzu en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Şampiyonluk Alkışlandı

Yakın Doğu Koleji idaresi bu başarılarını tüm okul öğrencileriyle birlikte kupayı kaldırarak kutladı. Okul Müdürü Işılay Arkan ve Ortaokul Müdür Muavini Ömer Özkan tarafından takım sporcuları tebrik edilerken öğrenciler de sporcuları uzun süre alkışladılar.  

Etiketler: badminton, şampiyonluk, yakın doğu koleji, Yakın Doğu Üniversitesi

 

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