Badou Ndiaye: 'Beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ederim'

Transferin son gününde Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Premier Lig ekiplerinden Stoke City’e transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 16 milyon Euro kazandı. Futbol hayatına İngiltere'de devam edecek olan Ndiaye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray'a veda etti. Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı:

“Öncelikle Galatasaray'da geçirdiğim 6 aylık süre içinde beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Geçirdiğim zaman kısa olmasına rağmen, her dakikasından keyif aldığım, Türkiye'nin bana göre en iyi takımı olan Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Kulüpte benim için en önemli olan taraftar oldu. Bana gösterdikleri sevgi hiçbir zaman hayal edemeyeceğim ve başka bir yerde asla bulamayacağım kadardı. Taraftarı çok seviyorum, çok saygı duyuyorum ve onları hiçbir zaman unutmayacağımı söylemek istiyorum. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Premier Lig'de oynamak futbola başladığım günden beri hayalini kurduğum bir şeydi. Fakat bu transferde kararı veren taraf kulüp oldu. Herkese yeniden bana verilen destekten ötürü teşekkür ediyorum. Yaşattığınız anılar için teşekkür ediyorum. Cim Bom'u şampiyonluk yolunda izlemeye ve desteklemeye devam edeceğim.“

Oğuzhan Ort

