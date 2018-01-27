Diğer
Kategoriler

Badou Ndiaye, Osmanlıspor maç kadrosuna alınmadı

Galatasaray, Senagalli orta saha futbolcusu Badou Ndiaye’nin transfer teklifleri aldığından dolayı kafasının karıştığını ve o yüzden Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Badou Ndiaye, Osmanlıspor maç kadrosuna alınmadı

27 Ocak 2018 12:43

Galatasaray’da Senagalli futbolcu Badou Ndiaye, Osmanlıspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu konu hakkında resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Bir süredir yurt dışından ciddi transfer teklifi aldığı belirtilen Ndiaye kafasının karıştığını ve karşılaşmaya çıkmasının sağlıklı olamayacağı ifade ederek, konuyu Teknik Direktör Fatih Terim’e iletti. Başarılı futbolcu daha sonra teknik heyet tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan Ndiaye’nin durumunun bir-iki gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig’de 17 müsabakada 1 gol, 3 asist ile mücadele etti. 

Oğuzhan Ort
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç