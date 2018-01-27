Badou Ndiaye, Osmanlıspor maç kadrosuna alınmadı

Galatasaray’da Senagalli futbolcu Badou Ndiaye, Osmanlıspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu konu hakkında resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Bir süredir yurt dışından ciddi transfer teklifi aldığı belirtilen Ndiaye kafasının karıştığını ve karşılaşmaya çıkmasının sağlıklı olamayacağı ifade ederek, konuyu Teknik Direktör Fatih Terim’e iletti. Başarılı futbolcu daha sonra teknik heyet tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan Ndiaye’nin durumunun bir-iki gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig’de 17 müsabakada 1 gol, 3 asist ile mücadele etti.

Oğuzhan Ort

