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Badu, Bursa’da

Bursaspor’un İtalya’nın Udinese Kulübü’nden 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Emmanuel Badu, Bursa’ya geldi.

Badu, Bursada

02 Ağustos 2017 23:48

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, dün Udinese’de forma giyen Badu’nun transferi için İtalyan ekibinin idarecileri ile her konuda anlaşma sağlamıştı. 1 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki Ganalı oyuncu, yönetici Hasan Parlakay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik ile birlikte saat 18.45 sıralarında Atatürk Havaalanı’na geldi. Ardından kara yolu ile Bursa’ya hareket eden Badu, konaklayacağı otele giriş yaptı. Otele girişte Bursaspor atkısı ile poz veren Ganalı oyuncunun yarın kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Yusuf Ali Arslan - Mesut Alan

Etiketler: badu, Bursaspor


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