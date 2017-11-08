Diğer
Kategoriler

BAE, müze ismi için Fransa’ya 525 milyon dolar ödeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapımı tamamlanan aynı zamanda Paris’te de bulunan Louvre Müzesi’nin açılışını yaptı.

BAE, müze ismi için Fransaya 525 milyon dolar ödeyecek

08 Kasım 2017 23:42

Paris’teki müzeden daha fazla esere ev sahipliği yapacak olan Abu Dabi’deki Louvre Müzesi bugün açıldı. Yapımı 2007’de başlayan müzenin açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Beş yıl gecikmeyle açılan müzede konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Güzelliğin Tapınağı” ifadesini kullandı. Müzenin gericiliğe karşı mücadele sembol olduğuna değinen Macron “Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasını dinleyen Arap liderlere destek mesajı vererek Abu Dabi’nin Avrupa’ya yönelen ve Afrika, Asya kıtalarına da hitap eden kesişme noktası olduğunu söyledi.

“İsim hakkı için 525 milyon dolar ödenecek”

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dabi’deki müze “Louvre” ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris’e 525 milyon dolar ödeme yapacak. Ayrıca Fransa’dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirilecek.
Öte yandan, müzede Leonardo Davinci, Monet, Van Gogh gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin sergileneceği öğrenildi. 

Özlem Kaplan
 

Etiketler: bae, Fransa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç