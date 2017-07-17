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BAE’den siber saldırı iddialarına yalanlama

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Katar sitelerine yönelik siber saldırıyı gerçekleştirmediğini ifade etti.

BAEden siber saldırı iddialarına yalanlama

17 Temmuz 2017 12:28

Bazı Arap ülkelerinin ile Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesine neden olan siber saldırının ardından Birleşik Arap Emirliklerinin bulunduğuna dair iddialara Birleşik Arap Emirliklerinden yanıt geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash iddiaları yalanlayarak, siber saldırıdan sorumlu olmadıklarını söyledi. Londra’da bir forumda konuşan Gargash, BEA’nin şirket ve iş adamlarından Katar ya da BEA arasında seçim yapmalarını isteyerek tansiyonu yükseltmeyeceklerini dile getirdi. 


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