Bafetimbi Gomis, Arabistan'da ilk golünü attı

Galatasaray'dan transfer olan Bafetimbi Gomis'in takımı Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk golünü 41. dakikada Gomis kaydetti. Al Hilal 45. dakikada Omar Abdulrahman golü ile skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi 52. dakikada Ahmed Hammoudan'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirse de Al Hilal'den Carlos Eduardo 55. dakikada penaltıdan yeniden öne geçirdi.

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Al Raed'e attığı golle Al Hilal kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Al Hilal bu galibiyetiyle ligde 2'de 2 yaptı.