Bafetimbi Gomis: 'Beni üzdü ve şaşırttı'

Galatasaray'ın Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlığından forma giyemeyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, parasını alamadığı için kadroya alınmadığı dedikoduları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Sakatlığı sebebiyle oynayamadığının altını çizen Gomis, “Bazı insanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı. Ben bir profesyonel ve bunu kimse inkar edemez. Yeni bir ülkede daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimi yaşama şansı veren kulübüme ve taraftarlara saygım olduğu için en başta konuşmak istemedim. Sakatlandım ve takım arkadaşlarıma yardım edemediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı şampiyon olmak. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Size güvendiğim gibi, siz de bana güvenin” açıklamasında bulundu.