Bafetimbi Gomis, Burak Yılmaz’ı yakaladı

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Süper Lig’in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Antalyaspor maçını da boş geçmedi. Gomis, 14. dakikada Rodrigues’in şutunda defanstan seken topu önünde buldu ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu, 20. dakikada da hızla gelen Rodrigues’in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşup yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlığı maçta ikinci kez ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golleriyle bu sezon ligdeki 17., toplamdaki 20. golünü kaydetti.

Gomis, ligin ilk yarısındaki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da iki gol atma başarısı göstermişti.

Fransız futbolcu, attığı iki golle, gol yarışında 17 golle zirvede olan Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz’ı yakaladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu