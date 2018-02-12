Diğer
Kategoriler

Bafetimbi Gomis, Burak Yılmaz’ı yakaladı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Antalyaspor karşısında attığı iki golle ligde bu sezonki 17. golünü kaydetti. Gomis, böylece 17 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz’ı yakaladı.

Bafetimbi Gomis, Burak Yılmazı yakaladı

12 Şubat 2018 22:37

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Süper Lig’in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Antalyaspor maçını da boş geçmedi. Gomis, 14. dakikada Rodrigues’in şutunda defanstan seken topu önünde buldu ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu, 20. dakikada da hızla gelen Rodrigues’in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşup yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlığı maçta ikinci kez ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golleriyle bu sezon ligdeki 17., toplamdaki 20. golünü kaydetti.

Gomis, ligin ilk yarısındaki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da iki gol atma başarısı göstermişti.

Fransız futbolcu, attığı iki golle, gol yarışında 17 golle zirvede olan Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz’ı yakaladı. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç