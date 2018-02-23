Bafetimbi Gomis: 'Golden önce şampiyonluk önemli'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında evinde Bursaspor’u 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, “Çok mutluyum. Özellikle Galatasaray taraftarı beni çok fazla destekledi. Sadece Galatasaray taraftarı değil, tüm Türk haklı bana mesajlar gönderdi ve beni destekledi. Bu akşamki 3 puanı takım halinde aldık. Bu sadece bireysel bir başarı değildi. Bu akşam alınan 3 puanı beni çok fazla destekleyen doktor Yener'e ithaf etmek istiyorum. Gol sevincimi Metin Oktay'ın hareketiyle yaptım, çünkü taraftarlara teşekkür edip, onlardan birisi olduğumu göstermek istedim” diye konuştu.

Bu akşam kazanmalarına rağmen geçen hafta yenildiklerini unutmamaları gerektiğini belirten Fransız futbolcu, “Bunlardan ders alarak yolumuza devam etmeliyiz. Yolumuz uzun dikkatli olmalıyız” dedi.

“Golden önce şampiyonluk önemli”

Şampiyonluğun gol atmasından önemli olduğunu vurgulayan Gomis, “Türkiye'ye gelmeden önce de ne kadar gol atacağım değil, takımın şampiyonluğu benim için önemliydi. Her zaman da açıklamalarımda bunu söyledim. Ben gol atmayı seviyorum ama kimi zaman pas vermeyi de tercih ediyorum. Bu takım oyunu, takım olarak ilerlemeliyiz” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol