Diğer
Kategoriler

Bafetimbi Gomis: 'Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum'

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sahada yaşadığı olayla ilgili olarak, “Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam ettim” dedi.

Bafetimbi Gomis: Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum

18 Şubat 2018 22:28
Bafetimbi Gomis: 'Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum' - Tıkla İzle

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakada bir anda yere yığılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu tür olayların bazen başına geldiğini belirten Gomis, “Bu bazen benim başıma geliyor. Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam etti. Üzgün olduğum nokta var kazanamamış olmamız” diye konuştu.

“İyi olduğum konusunda garanti verdim”

Kulüp doktoru Yener İnce oyuna devam etme konusunda konuştuklarını söyleyen Fransız futbolcu, “İyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim. Galatasaray’a gelmeden önce testler yapıldı. Testlerden geçip, geldim. Burada sadece kazanmamızı konuşmak isterdim. Kazanamamak beni etkiledi. Birinciliği kaybetmemiz beni etkiledi” şeklinde konuştu.Son olarak taraftara da seslenen Gomis, “Merak etmesinler. Aslan gibi devam edeceğim. Tekrar çalışıp, aslan gibi sahaya çıkacağım” dedi.

Oğuzhan Ort
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç