Bafetimbi Gomis neden bayıldı ! Gomis'in hastalığı nedir ?

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında mücadele eden Galatasaray’da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, korkuttu. Müsabakanın 7. dakikasında sol taraftan kazanılan köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde bekleyen Gomis, bir anda yerde kaldı. Yıldız futbolcunun bayılmasının ardından sağlık ekipleri, teknik heyetten Hasan Şaş ile Ümit Davala ve takım arkadaşları hızlıca yanına koştu. Köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanan kaptan Selçuk İnan da Fransız futbolcunun yere yığılmasının ardından arkadaşının yanına koştu.Yaklaşık 1-2 dakika müdahale gören Gomis, daha sonra oyun alanına döndü. İşte yıldız oyuncunun rahatsızlığıyla ilgili tüm detaylar...

Bafetimbi Gomis'in Hastalığı Nedir?

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında yapılan bir antrenmanda baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor.

Daha önce,Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçirdiği bilinen Gomis, 2015 yılında da Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın 7. dakikasında da aynı sorunu yaşamış ve oksijen maskesi takılarak hastaneye götürülmüştü.

Galatasaray Kulübü Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Bafetimbi Gomis'in transferinden sonra bir açıklama yaparak Fransız oyuncunun futbol oynamasına engel olacak bir rahatsızlığı bulunmadığını, ancak bayılma problemini herhangi bir dönemde yaşayabileceğini belirtmişti.