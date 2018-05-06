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Bafetimbi Gomis, yine penaltı kaçırdı

Galatasaray, geçen haftaki Beşiktaş derbisinin ardından Akhisarspor maçında penaltı kaçırdı. Gomis, bu sezon daha öncede Konyaspor karşılaşmasında kaçırmıştı.

Bafetimbi Gomis, yine penaltı kaçırdı

06 Mayıs 2018 21:15

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarpor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 90. dakikasında sarı-kırmızılılar Linnes’in ceza sahası içinde düşürülmesinden ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Fransız golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya attı. Yıldız futbolcu, penaltıyı kaçırdığı gördükten sonra büyük üzüntü yaşadı.

Gomis, geçen hafta Türk Telekom Stadyumu’ndaki Beşiktaş derbisi ve içerideki Konyaspor maçında penaltı atışından yararlanamamıştı.  

Oğuzhan Ort
 

 

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