Bafilyun dağındaki tüneller görüntülendi

Dağın üstünde PKK/PYD tarafından kazılan, derinliği 2 metreyi bulan tünelleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kapattı.

Bölgeye hakim durumda ve Şiran yakınında bulunan Bafilyun dağı, etrafta bulunan bütün dağları, Azez kasabasını, Kastel Cindu, katme, ve Kefr Cenne köylerini tepeden görüyor.

Bafilyun dağının kontrol altına alınması için TSK ve ÖSO güçleri, PKK/PYD’ye karşı çok şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. TSK ve ÖSO güçleri, Bafilyon dağını iki gün içinde ele geçirdi.

Bafilyun dağının ele geçirilmesi sırasında PKK ve PYD’li teröristler büyük kayıp verirken, TSK ve ÖSO kuvvetlerinden çatışma sırasında 3 asker şehit oldu. Bafilyun dağı, çevresindeki bütün tepelere hakim durumda olması sebebiyle büyük bir stratejik önem arz ediyor. Bafilyun dağı üzerinde bulunan askeri kampın Fransa’nın Suriye’yi işgal ettiği sırada inşa edildiği ve Fransız bir komutanın kampa ismini verdiği belirtildi.

Bafilyun dağından sonra hedefte Şiran kasabası var

TSK ve TSK’nin desteğindeki ÖSO askerleri Afrin’in Kuzey doğusunda bulunan Şiran kasabasına doğru ilerlemesine devam ediyor.

Mahmud Alhalbi

