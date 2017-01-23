Son bir hafta içerisinde Kavakpınar, Fatih ve Emirefendi Mahallelerinde 9 köpek, 1 tane de tilki ölüsüne rastlanması yetkilileri harekete geçirdi. Sokak hayvanlarının ölümleri yapılan şikayetler üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından ölümlerle ilgili inceleme ve araştırma başlatıldı. Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden alınan bilgiye göre, ölen 10 hayvanının 9'u gömüldü, 1'inin ise Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Tahlil sonuçları sonucunda sokak hayvanlarının kesin ölüm nedenleri belirlenecek. Ölümlerle ilgili araştırma yapmak üzere Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri mahallelerde görevlendirildi. Ayrıca Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanlarının ölümlerinin yaşandığı bölgelerde MOBESE kayıtlarının incelenmesi için müracaatta bulunulduğu öğrenildi.

Ahmet Şükrü Uluçay