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Bafra’da 1 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Bafrada 1 kişi bıçakla yaralandı

23 Ekim 2017 20:21

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Sedde boyunda bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil ekipleri Erkan Y.(36) isimli kişiyi yerde yatarken buldu. Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Büro ekipleri olay sonrası kaçan 2 şahsın kimliklerini kısa sürede tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 şahıs ekipler tarafından Beşyol mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

Etiketler: Bafra, Samsun

 

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