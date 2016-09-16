Aşcı ailesinin baba ocakları Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi'ne yaptırdığı caminin açılışına Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlçe Müftüsü İsmail Çiçek, Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, Başkan Yardımcısı Kaya Aşçı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Camide kılınan Cuma namazının ardından cami avlusunda okunan Kur’an-ı Kerim ile açılış töreni başladı. Törende konuşan Kaya Aşçı, “Güzel duygularla babamızın adına yaptırdığımız Turizm Fakültesi’nin açılışını yapmıştık. O anlamlı güzel günün vesilesiyle bu güzel camimizi yapmış bulunmaktayız. Doğduğum, doyduğumuz topraklarda bir şeyler yapmak çok mutluluk verici bir olay. Aile olarak bunun mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Vedat Aşçı ise, “Babamızın ve ağabeyimizin adına bu caminin yapılması ailemizce uygun bulundu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Aşçı ailesini kutluyorum. Turizm Fakültesi’nden sonra çok kısa sürede yaptıkları cami için kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Aşçı ailesinin kazandırdığı bu güzel mabedin açılış törenindeyiz. Kefenin cebi yok. Hiç bir şey öbür tarafa görülmüyor. Bir kefene sarılıp gidiyoruz. Bu dünyada ürettiklerimiz, ortaya koyduğumuz mülkler, mallar çocuklarımıza, ailelerimize bıraktığımızı zannettiğimiz biz aslında izafi olarak bırakıyoruz. Onlara bıraktığımız şeyler de kalıyor. Ama bu dünyada, bu mekanda kalan en önemli şey bunlardır diye düşünüyorum. En önemli şeyi Aşçı ailesi yaptı. Allah onlardan razı olsun. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Öyle inanıyorum ki ailenin bütün ferlerinin de Kaya beyin bu heyecanına destek oldular bu güzel mabet ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından kürsüye gelen Samsun Valisi İbrahim Şahin şunları söyledi: “Biz camilerimiz sadece beş vakit ibadet edelim, sonra kapısına kilit vuralım yahut da kapatalım diye yaptığımız yerler olmamalı. Mutlak surette camilerimiz 24 saat açık olan, etrafında insanların oturduğu, sohbet ettiği, ders aldığı, çocukların gelip sosyalleştiği hatta dini terminolojiye hakim olduğu vakıf olduğu yerler olmalı. Eğer biz bunu yapabilirsek sağlıklı bir zemine oturmuş oluruz. Biliyorsunuz Türkiye 15 Temmuz’da çok ciddi darbe girişimi yaşadı, çok tehlikeli bir noktadan geriye döndü. Eğer biz insanlarımıza doğru olan İslam’ı öğretecek olursak beynini kiraya vermez, yanlış yollara girmez.”

Karaburç Mahallesi Muhtarı Bülent Aşçı tarafından Aşçı ailesine yaptığı desteklerden dolayı plaket verildi. Daha sonra Aşçı ailesinin en büyüğü olan Kaya Aşçı’nın annesi Hanife Aşçı ve ailenin en küçük 113. torunu Alper Aşçı tarafından caminin açılışı yapıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay