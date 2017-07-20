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Bafra’da cephanelik gibi ev

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda bir Kaleşnikof tüfek ile 100'lerce mermi ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bafrada cephanelik gibi ev

20 Temmuz 2017 13:47

Bafra ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Kelikler Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet Kaleşnikof otomatik silah, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 142 adet Kaleşnikof mermisi, 150 adet 9 mm tabanca mermisi, 19 adet 38 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet silah dürbünü ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Etiketler: Bafra, cephanelik, Samsun


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