Bafra’da cephanelik gibi ev

Bafra ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Kelikler Merkez Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet Kaleşnikof otomatik silah, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 142 adet Kaleşnikof mermisi, 150 adet 9 mm tabanca mermisi, 19 adet 38 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet silah dürbünü ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.