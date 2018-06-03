Bafra’da kaza: 5 yaralı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 61 AN 022 plakalı otomobil, Sürmeli Kavşağı'ndan Bafra istikametine dönüş yapan Dursun Deniz'in kullandığı 55 YF 649 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 YF 649 plakalı araç yoldan çıkarak ters döndü. Kazada ters dönen araç sürücüsü Dursun Deniz ve araçta yolcu olarak bulunan Fatma, Aslı, Feride ve Figen Deniz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.