Bafra’da silahla yaralama zanlısı yakalandı

3 gün önce Çilhane Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana gelen olayda, oto yıkamacı G.Ö. ile aynı sokakta otopark işleten Saruhan Ö. arasında otomobil park etme yüzünden sözlü tartışma yaşanmıştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saruhan Ö. belinden çıkarttığı silahla ateş ederek oto yıkamacısı G.Ö.’yü bacağından yaralamıştı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan G.Ö. 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay sonrası kaçan Saruhan Ö. ise polis tarafından yapılan çalışmalar sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet Şükrü Uluçay