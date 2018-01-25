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Bafra'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 3 kişi yaralandı.

Bafrada silahlı çatışma: 3 yaralı

25 Ocak 2018 21:39

Olay, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan T.’ye ait oto kiralama iş yerine gelen Okan T. ile aralarında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Okan T., Kenan D.(38) ve Nuh T.(45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Okan T. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan Metcan T. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme devan ediyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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