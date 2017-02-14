Olay göl sahili yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Tarlalarına giden çiftçiler, hareketsiz yatan bir adam olduğunu fark etti. Çiftçiler, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın öldüğünü belirledi. Tarlada ölü bulunan şahsın 61 yaşındaki Hasan Ulu olduğu belirlendi.

3 ÇOCUK BABASIYDI

3 çocuk babası Hasan Ulu'nun tarlanın hemen yanındaki bağ evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.Şahsın cesedi ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Musa Öztürk

