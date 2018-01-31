Bagaj kapısı açık hafif ticari araç kazaya davetiye çıkardı

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan bagajında yük bulunan ve bagaj kapısı açık bulunan hafif ticari araç hem kazaya davetiye çıkardı hem de yolu kullanan diğer araç sürücülerinin tepkisine neden oldu. Bu tür araç sürücüleri yüzünden kazalara davetiye çıkarıldığını belirten araç sürücüleri, "Hem bagajda yük var hem de kapısı açık. Trafikte umursamaz bir şekilde ilerliyor. Bu tür araç sürücülerinin gereken cezalara çarptırılması gerekiyor” ifadelerini kullandılar.

Cihan Kizir

