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Bagajdaki 50 bin lirayı çaldılar

Adana’da bankadan 50 bin TL çekip işe giden inşaat ustasının parası, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından arabasının bagajından arka cam ve koltuk kırılarak çalındı.

Bagajdaki 50 bin lirayı çaldılar

14 Aralık 2016 18:37

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan İlçesi Barış Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’nun karşısındaki okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Muhittin Kesici (57), bir toptancılar sitesindeki bankadan 50 bin TL para çekip parayı arabanın bagajına yerleştirdi ve çalıştığı inşaata doğru hareket etti. İnşaata geldiğinde arabasını park edip içeri giren Kesici, bir süre sonra tekrar aracının başına geldiğinde sağ arka camın ve koltuğun kırılıp bagajdaki parasının çalındığını fark etti. Bunun üzerine Kesici, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Parasının çalınmasının şokunu uzun süre atlatamayan Muhittin Kesici, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Arabaya bindim geldim buraya. Yukarı çıktım daha sonra. Geldiğimde olayı gördüm. Camı kırmışlar hemen anında. Parayı bagaja atıp kitledim. Arkadaşlar beyaz bir arabanın yanaştığını görmüşler sadece” diye konuştu.

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, Kesici’nin aracını başka bir beyaz aracın takip ettiğini belirledi. Ekipler, zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Etiketler: adana, Bagajdaki 50 bin lira, çaldılar, hırsızlık


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