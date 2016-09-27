Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bağcılar-Habibler hattında çalışan minibüs alev alev yandı

Bağcılar-Habibler hattında çalışan minibüs alev alev yandı

Bağcılar-Habipler hattında çalışan minibüste durakta yolcu beklediği sırada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Adeta alev topuna dönen minibüste yer yer patlamalar yaşanırken, itfaiye yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Minübüs kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcu bulunmaması sayesinde facianın önüne geçildi.

Bağcılar-Habibler hattında çalışan minibüs alev alev yandı

27 Eylül 2016 12:37

Bağcılar-Habipler hattında çalışan minibüsün sürücüsü bu sabah saatlerinde Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı'nda yolcu almak için beklemeye başladı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden minibüste yangın çıktı. Minibüs sürücüsü alev topuna dönen minibüsten kendini aşağıya atarken, vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, minibüste yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.
 

Etiketler: Bağcılar-Habipler


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!