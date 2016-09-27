Bağcılar-Habipler hattında çalışan minibüsün sürücüsü bu sabah saatlerinde Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı'nda yolcu almak için beklemeye başladı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden minibüste yangın çıktı. Minibüs sürücüsü alev topuna dönen minibüsten kendini aşağıya atarken, vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, minibüste yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.

