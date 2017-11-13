Diğer
Kategoriler

Bağcılar'da 3 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluklara sıkıştı

Bağcılar Yenimahalle’de pencerenin önünde otururken kafasını demir korkulukların arasına sıkıştıran 3 yaşındaki Hazal Akbaş, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Bağcılarda 3 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluklara sıkıştı

13 Kasım 2017 16:14
Bağcılar'da 3 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluklara sıkıştı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Yenimahalle’de evin arka penceresinden dışarıyı seyreden 3 yaşındaki Hazal Akbaş kafasını demir korkulukların arasına soktu. Kafası sıkışan minik Hazal’ın ağlaması üzerine durumu fark eden ailesi, çocuğun kafasını demir korkulukların arasından çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları açarak 3 yaşındaki Hazal’ın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. O anları mahalle sakinleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Şaban Can, “Biz de çocuğu okuldan almaya gidiyorduk. İtfaiye ve ambulans geldi. Olay yerine hemen koştuk. Korkuluklara sıkışmıştı. 3 yaşında kız çocuğu. Yardım etmeye çalıştık. İtfaiye geldi. Çocuğu kurtardılar. Demir korkuluğu açtılar. Esneterek, zarar vermeden kafasını sıkıştığı yerden kurtardılar. Ambulans da geldi. Müdahale etti” dedi.
 

Caner Sönmez
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç