Bağcılar'da 3 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluklara sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Yenimahalle’de evin arka penceresinden dışarıyı seyreden 3 yaşındaki Hazal Akbaş kafasını demir korkulukların arasına soktu. Kafası sıkışan minik Hazal’ın ağlaması üzerine durumu fark eden ailesi, çocuğun kafasını demir korkulukların arasından çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları açarak 3 yaşındaki Hazal’ın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. O anları mahalle sakinleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Şaban Can, “Biz de çocuğu okuldan almaya gidiyorduk. İtfaiye ve ambulans geldi. Olay yerine hemen koştuk. Korkuluklara sıkışmıştı. 3 yaşında kız çocuğu. Yardım etmeye çalıştık. İtfaiye geldi. Çocuğu kurtardılar. Demir korkuluğu açtılar. Esneterek, zarar vermeden kafasını sıkıştığı yerden kurtardılar. Ambulans da geldi. Müdahale etti” dedi.



Caner Sönmez

