Bağcılar’da 2006 yılında başlanan fonlu projeler ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AB, İSTKA ve dış ülke temsilcilikleri gibi fon sağlayan kurumlardan şu ana kadar 25 proje için 15 milyon 789 bin 161,77 TL tutarında fon kazanılırken, önemli projeler ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Bağcılar Belediyesi hizmetlerinde her kesimden ilçe sakinine dokunuyor. Kadınlar, engelliler, çocuklar ve üstün yetenekli öğrenciler ile işsiz gençlere yönelik önemli projeler hizmete sunuluyor. İlçe her geçen gün yeni ve özgün projelere kavuşuyor. Günümüz teknolojisinin en güzel şekilde değerlendirildiği hizmetlerde, gerek yerel gerek ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza atılıyor.

“Kapsamlı çalışma yapılıyor”

Projelere ilk adım, Bağcılar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Birimi tarafından yapılan analizler ile kapsamlı çözüm önerilerinin oluşturulması ile atılıyor. Yapılan istişarelerde toplumun her kesimine yönelik projeler hazırlanıyor. Hazırlanan projeler, yurtiçi - yurt dışı fon kaynakları araştırılarak ve formatlanarak hizmete dönüştürülüyor.

Fon kaynaklı projeleri hayata geçiren Bağcılar Belediyesi, kalifiye eleman yetiştirilmesine, işsizlerin iş sahibi olmasına, her kesimden ilçe sakininin sosyal ve kültürel yaşama katılmasına katkı sağlıyor. Şu ana kadar hizmete sunulan projeler arasında şunlar yer alıyor: Klima Servis Elemanı Yetiştirme, Boru Kaynakçılığı Meslek Eğitimi, Her Ev Bir Anaokulu,Öğrenmek İçin Asla Geç Değil , Engelliler Akademisi,Engelsiz Eğitim ,Mesleğimi Seçiyorum ,Yeteneğim Geleceğim ,Bağcılarda Güvenli Internet, VEFAYET-Yetimlere Vefa , Benimle Benim İçin Oku Anne , Hayata Bağlan Sigaraya Değil, Lokman Hekim Otistikler Okulu Duyu Algı Odası ,Kadına Yönelik Şiddete Karşı "Kelebek Etkisi ", Yıldız Gençler, Beş Sekiz Okulum Tehlikesiz ,Yeni Bir Ben Bağımlılık Destek, Bağcılar Bilim Şenliği (2015), Bağcılar Bilim Şenliği (2016), Kombi Servisçiliği, Mesleki Eğitime Destek, Bağcılar Bilge Çocuk ve Çocuk Yetenekler.

“Yeni gelecek Bağcılar için hizmet sunuyoruz”

“Yeni Gelecek Bağcılar” şiarıyla hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her zaman ilklerin belediyesi olmayı hedeflediklerini ifade etti. Başta engelliler olmak üzere kadınlar, çocuklar, yaşlıları da her zaman dikkate alarak her kesimden hemşehrilerine yönelik projeleri hizmete sunduklarını belirtti. Bağcılar’ın belediye statüsü kazandığı 1992 yılından bu yana çok önemli mesafe kat ettiğinin altını çizen Çağırıcı, “Kurumsal kültür haline getirdiğimiz, ‘Deneyim Paylaşımı’ ilkesi ile hareket ediyoruz. Projelerimizi diğer kurumlarla paylaşıyoruz. Projelerimizden tüm hemşehrilerimin faydalanması hedefimiz. İnşallah ilçemiz ulaşımda, sağlıkta, eğitimde hak ettiği seviyeye ulaşacaktır. 2006 yılında başladığımız fonlu projelerimizi de tamamlayarak 25 önemli projeyi hizmete sunduk. Hizmetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.