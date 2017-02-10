Vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Öte yandan genç kızı öldüren katil M.AK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cinayeti işleyeceğini daha önce duyurduğu hatta alacağı cezayı bile hesapladığı ortaya çıktı.

Olay, Bağcılar Çınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevgilisi M.A.K den bir süre önce yarılan Cansu Çartı ( 17) sabah saatlerinde çalıştığı börekçiye giderek aldığı börekleri arabaya yükleyip sokağa çıktı. Bir süre önce ayrıldığı M.A.K yanında taşıdığı pompalı tüfek ile takip etti. Bir süre sonra Çartı'ya seslenen gen seslendi. Bu sırada genç kız kaçmaya başladığı sırada M.A.K pompalı tüfek ile peş peşe ateş ederek genç kızı öldürdü. Kaçmaya çalışan M.A.K polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cansu Çartı'nın cenazesi ise toprağa verildi.

Öte yandan, Pompalı tüfek ile vurularak öldürülen Cansu Çartı'nın babasının geçen yıl ceza evinde olduğu ailesinde bakmak için börekçi dükkanında çalıştığı öğrenildi.Görgü şahitleri ise; " Cansu kızımız yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi. Tampon yaptık. Bağırışmalar oldu. Cansu'nun iki kez can havliyle bağırdı. Dehşet bir olaydı. Her sabah dükkanı açmaya gelirdi. Arabasıyla poğaçaları alıp dükkanına götürüyordu. " dedi.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde,Pompalı tüfek ile öldürülen kız börek arabası ile sokakta yürüdüğü görülüyor. Ardından beze sarılı silahını çıkararak koşarak gelen eski sevgilisi pompalı silahı doğrultup kızı vuruyor. Vurulan genç kız yere düşüyor. Kızın yardımına sokakta bulunan dükkan sahiplerinin çıktığı görülüyor.

Katilin sosyal medya paylaşımı cinayet habercisi oldu

Kendisinden ayrılan Cansu Çartı'yı öldüren M.A.K ise sosyal medya hesabından cinayet öncesi yaptığı paylaşımda; " Herşey üzerime geliyor. 36 seneyi göze alır gibi."dedi.