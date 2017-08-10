Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında 600 bin kişi yüzdü

Bağcılar Belediyesi’nin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemal Paşa, Yüzyıl, Demirkapı ve 15 Temmuz Mahallelerinde olmak üzere 6 kapalı yüzme havuzu bulunuyor.

“Havuzlarda ilk yardım ve can kurtaran var”

Kapalı havuzlarda temizlikçisinden yüzme hocasına kadar 66 personel görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun hijyenik koşullarda hizmet verilen havuzlarda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de uzmanlar tarafından yüzme dersi veriliyor. Havuzlardan 6-14 yaşlar ile 15 yaş ve üzeri gruplar faydalanabiliyor. Her yüzme havuzunda bir can kurtaran bulunuyor. Yüzme havuzlarında yine ilk yardım ve hijyen eğitimi almış personel görev yapıyor.

“600 bin kişi havuzda yüzdü”

Cuma günü hariç haftanın altı günü açık olan kapalı yüzme havuzlarında 09.00 ile 23.00 saatleri arası hizmet veriliyor. Havuzlarda okullar arasında yüzme yarışları da düzenlenirken okul dönemlerinde öğrenciler havuzlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Yaz aylarında havuzlara olan ilgi artıyor. Sıcakların arttığı son günlerde havuzlarda dolup taşmaya başladı. Bağcılar Belediyesi’nin havuzlarından 13 yıl içinde 600 bin kişi yararlandı.

“Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlıyor”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yüzme sporunun önemini yakından biliyoruz. Eğitici ve öğretici özelliği bulunuyor. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza uzman eğitmenlerimiz tarafından kurs veriyoruz. Bunun yanı sıra yüzme aynı zamanda gelişme çağındaki çocuklarımızın da fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Kapalı yüzme havuzlarımızda hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenli ortamda hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.