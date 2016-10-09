Bağcılar Belediyesinin, Kastamonu yöresine ait vatandaşların memleket özlemi çekmemesi için 2011 yılında Nostalji Bahçeleri projesi kapsamında hazırladığı Kestane Bahçesinde, kestane hasadı yapıldı. Hasat programına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra ilçede görev alan Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kestane bahçesinde bulunan 121 ağaçtan toplanan kestaneler ızgaralarda kavrularak vatandaşlara ikram edildi. Bağcılarda binaların arasında yapılarak, başarıya ulaşan kestane bahçesindeki piknik yapan vatandaşların mutlu oldukları gözlendi. Programa katılarak piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çağırıcı’nın, ağaçtan kestane hasat etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

“Bağcılarda meyveler dalında yeniyor”

Kestane Bahçesinde düzenlenen programa katılarak hasat yaptığı sırada açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılarda meyve dalında yeniyor. Biliyorsunuz kestane nemli havayı sever ve şehir ortamında da yetişmez. Ama biz bunu Bağcılar'da yetiştirdik. Ekibimize teşekkür ediyorum. Komşuluk gibi güzel imkanların oluştuğu bu ortamlarda inşallah çocuklarımızın da birbirleriyle arkadaş olmaları konusundaki gayretlerimiz de devam edecek. Yani kestane hasadı Bağcılar’da ve şehir içerisinde yapılıyor" dedi.

"Nostalji Bahçeleriyle bireysel mutluluklara kadar bu işi devam ettireceğiz"

Nostalji Bahçelerinin ilk çıkış fikrinin Kirazlı Mahallesinde kiraz bahçesiyle olduğunu söyleyen Başkan Çağırıcı, "Nostalji Bahçelerinin ilk çıkış fikri Kirazlı Mahallemizde oldu. Demirkapı Mahallemizde yaşayan Bitlis’li hemşehrilerimiz için ceviz bahçesi yaptık. Kestane bahçesine de Kastamonu ve Sinop yöresine ait bir bahçe yaptık, içerisine de Şerife Bacı konağı yaptık. Bizim bu bahçelerimizde belediye görevlileri sürekli olarak hizmet ediyorlar. Bizim bu çalışmalardaki en büyük amacımız bireysel mutluluklara kadar bu işi devam ettirmek. Yani bireylerin mutluluğuyla, ailelerin mutluluğu, onların mutluluğuyla da toplumun mutluluğunu sağlayacağız" diye konuştu.

Nostalji Bahçeleri Bağcılar halkından tam not almaya devam ediyor

Bağcılar’da binaların arasında kültürlerin yaşatılmasına katkı sağlayan Nostalji Bahçeleri vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Kestane hasadı programına katılan vatandaşların, aileleriyle birlikte eğlendiği ve kestaneleri dalından koparıp yediklerinde mutlu oldukları gözlendi. İlk defa dalında kestane gördüğünü ifade eden Selma Aksakal, "İlk defa Bağcılar’da kestane bahçesinde dalında kestane görüyorum. Çok mutluyum. Kestaneleri dalından koparıp yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Belediye başkanımızın bize böyle bir bahçe sunduğu için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Köyde büyümediği için kestanelere hasret olduğunu belirten Gülsüm Korkmaz, "Biz köyde büyümediğimiz için bu tarz çalışmalara ve ağaçlara hasretiz. Biz bir meyveyi dalından koparıp yemeyi bu bahçelerde gördük. Bu bahçelerin daha çok ilerlemesini ve genişlemesini istiyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa