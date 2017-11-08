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Bağcılar’da Kılıç-1 operasyonu

1 adı verilen geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Bağcılarda Kılıç-1 operasyonu

08 Kasım 2017 15:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri dün akşam saatlerinde Bağcılar’da umuma açık alanlarda geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.Kılıç- 1 adı verilen asayiş uygulamasına Bağcılar İlçe Asayiş Ekipleri, Trafik ekipleri ve Önleyici hizmet ekipleri destek verdi.

Akşam saatlerinde ilçe sınırında yer alan polis merkezi amirliklerinden topluca hareket eden ekipler, ilçede bulunan çok sayıda mekanı ve umuma açık olan alanları denetimden geçirdi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ruhsatsız mekanlara ceza yağdı

Kılıç-1 Asayiş uygulaması kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 aranan şahıs ele geçirildi, 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait çok sayıda fişek, tespit edildi. Ayrıca 4 iş yerine ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan, 1 mekana kumar oynatmaktan, 6 kişiye kimlik bulundurmamaktan adli ve idari işlem uygulandı. 

Ufuk Kıvık

 

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