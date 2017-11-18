Diğer
Kategoriler

Bağcılar'da korkutan yangın

Bağcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılan binanın çatısı alev alev yandı. Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşen parçalar sokakta paniğe neden oldu.

Bağcılarda korkutan yangın

18 Kasım 2017 20:11

Yangın, saat 18.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1648 Sokak üzerinde bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm yapılmak üzere boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatının bir anda alev alması sokak içerisinde paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşen yanan parçalar sokakta paniğe neden oldu.

Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği söndürme çalışmalarını bir kişinin cep telefonuyla kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.  

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: bağcılar, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç