Bağcılar’da sahte içki operasyonu

Fatih’te geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 750 şişe sahte içki ele geçirilmişti. Polis ekiplerinin operasyonun devamı niteliğinde yürüttüğü çalışma kapsamında Bağcılar’da tespit edilen bir depoya baskın düzenlendi. Baskında yüzlerce şişe içki, imalat sırasında kullanılan alkol ölçüm cihazı, yabancı ve yerli bandroller, kapaklama için kullanılan ısıtma cihazı, alkol ölçüm cihazı ve saf alkol bidonları ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptığı sırada suçüstü yakalanan B.K. ve A.K. emniyete götürüldü.



Caner Sönmez

