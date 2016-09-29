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Bağcılar’da zararlı enerji içeceği operasyonu: 1 gözaltı

Bağcılar’da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, insan sağlığına zararlı 14 bin enerji içeceği ile çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi.


29 Eylül 2016 15:06


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da insan sağlığına zararlı gıda maddesi üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Bağcılar’da imalathane ve depo olarak kullanılan bir adresi belirledi. Yapılan belirlemelerin ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

14 bin zararlı enerji içeceği ele geçirildi
Operasyon kapsamında A.K.S. (46) isimli şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, 14 bin 304 adet enerji içeceği, 4 bin 306 adet bitkisel gıda takviyeli kapsül, bin 230 adet farklı markalarda çikolata, 47 kilogram kimyasal toz madde, 5 adet toplu etiket rulosu ve bin adet etiket makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreste yaptıkları aramada ele geçirilen gıda maddeleri görülüyor. Ele geçirilen gıda maddeleri polis ekiplerince inceleniyor. Öte yandan, ele geçirilen maddelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onay verdiği standartlara uymadığı ve sağlığa zararlı olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Tugay Saday

Etiketler: bağcılar, zararlı enerji içeceği operasyonu


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