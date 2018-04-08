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Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12 dakikada gidilecek

Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki Halk Meclisi Toplantısı’nda ilçe sakinleriyle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem vatandaşların sorunlarını dinledi hem de onlara müjdeli haberler verdi. Metro çalışmalarının devam ettiğini belirten Çağırıcı, “Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosuna yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile gidebileceğiz” dedi.

Bağcılardan Bakırköy sahile 12 dakikada gidilecek

08 Nisan 2018 12:46

Bağcılar’da geleneksel hale getirilen ve yöneticilerle yönetilenlerin buluştuğu Halk Meclisi’nin son toplantısı Kazımkarabekir Mahallesi’nde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, önce mahalle ardından da ilçe genelinde yapılan hizmetleri anlattı.

"Bu ilgi ve alaka bizleri çok mutlu ediyor" 

Çağırıcı konuşmasında şunları söyledi: “Toplantılarımıza göstermiş olduğunuz bu yüksek katılımdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu ilgi ve alaka bizleri de çok mutlu ediyor. Bağcılarımız için en güzel hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna ya da önümüzdeki yılın başına bitirmeyi hedeflediğimiz metro çalışmamız olacak. Kazım Karabekir Mahallemiz inşallah kısa süre içinde Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metro hattı ile Molla Gürani metro istasyonuna yakın bir zamanda kavuşacak. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile inebileceğiz ve bu hat bütün metrolarla bağlantılı olacak. Toplamda 7 metroya kavuşmuş olacağız."

"Mahalle sakinleri sorunlarını yöneticilerle paylaştı" 

Çağırıcı, Hükümet Konağı ve belediye hizmet binasının da kaba inşaatının bittiğini, bu yıl sonunda hizmete geçeceğini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise, “Halkımız aracısız, kimseyi araya sokmadan mahallesiyle ilgili sıkıntı, sorun ve isteklerini burada yöneticileriyle paylaştı. Söz alan arkadaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Söz alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kamu ve sivil toplum kuruluşları olarak her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.
Halk Meclisi Toplantısı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.  

 

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