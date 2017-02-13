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Bağdadi'nin toplantı mekanı vuruldu, 64 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Bağdadi'nin toplantı mekanına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Son son dakika açıklaması sonrası ''Bağdadi öldü mü?'' sorusu sosyal medyada çokça dillendirilmeye başlandı.

Bağdadinin toplantı mekanı vuruldu, 64 DEAŞlı terörist öldürüldü

13 Şubat 2017 22:07

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Bağdadi'nin toplantı mekanına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini, aralarında 13 üst düzey yöneticinin de olduğu 64 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bağdadi'nin akıbeti hakkında ise bilgi verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında, savaş uçaklarının örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin toplantı mekanına hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırıda aralarında 13 üst düzey yöneticinin de yer aldığı 64 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Bağdadi'nin akıbetiyle ilgili ise herhangi bir bilgi yer almadı.

Etiketler: Bağdadi öldü mü, DAİŞ, DEAŞ, ırak savunma bakanlığı, IŞİD


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