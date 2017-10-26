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Bağdat, Anbar'ın batısını kurtarma operasyonu başlattı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ’ın son kalesi olan Anbar'ın batı bölgesini kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıkladı.

Bağdat, Anbarın batısını kurtarma operasyonu başlattı

26 Ekim 2017 11:11

İbadi, yaptığı basın toplantısında bu savaşın DEAŞ’a karşı yapılan operasyonun son köşe taşı olduğunu belirterek, “Azimle ve Allah'a güvenerek halkımız için bütün alanlarda savaşları kazanmaya devam edeceğiz” dedi. 

Kaim ve Rava’nın 2014’ten beri DEAŞ’ın kontrolünde olduğu belirtildi. Anbar'ın batısını kurtarma operasyonunda görevli bir subay, dün geceden itibaren Irak kara ve hava kuvvetlerinin Kaim ve Rava'da DEAŞ hedeflerinin bombalamaya devam ettiğini söyledi.

Aynı yetkili, operasyonda Irak Ordusu, Federal Polis, Mahalli polis ve Haşdi Şabi ve Aşiret güçlerinin yer aldığını belirtti. Irak kuvvetlerinin Kaim kasabasının civarında DEAŞ ile çatışmaya devam ettiği kaydedildi.

Irak'ın Suriye sınırında tespit edilen bir DEAŞ konvoyunun Irak savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtilerek, DEAŞ bu konvoyu bölgeye takviye için gönderdiği ifade edildi. Irak kuvvetlerinin bugün öğlene kadar kasabaya girmesinin beklendiği iddia edildi. Anbar’ın batı kesiminde bulunan Al Kaim ve Rava kasabalarının alınmasıyla DEAŞ dosyasının da kapatılmış olacağı belirtildi. 

 

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