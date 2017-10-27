Bağdat caddesinde, yaşanan kazalara rağmen drift terörü devam ediyor

Yaşanan trafik kazalarına aldırış etmeyen trafik magandaları Bağdat Caddesi’nde drift atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir aracın kaldırma çıkarak 4 kişinin yaralanması ile sonuçlandığı Bağdat Caddesi’nde ardarda drift yaparak ilerleyen iki aracın görüntüleri kazalardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan görüntülerde iki aracın bir ara sokaktan Bağdat Caddesi'ne çıktıkları görülüyor. Araçların caddeye çıkar çıkmaz art arda drift atarak ilerledikleri görülüyor. Bir süre sonra gözden kaybolan iki araçtan birinin ise ilerleyen saatlerde Kalamış sahilinde drift attığı görülmesi ise bu kadarına pes dedirtti.

