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Bağdat caddesinde, yaşanan kazalara rağmen drift terörü devam ediyor

Bağdat Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde bir aracın kaldırıma çıkarak 4 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza sıcaklığını korurken trafik magandalarının Bağdat Caddesinde drift atmaya devam ediyor. Drift anları kameralara yansıyan magandalardan birinin daha sonra Kalamış sahilinde drift atması ise bu kadarına da pes dedirtti.

Bağdat caddesinde, yaşanan kazalara rağmen drift terörü devam ediyor

27 Ekim 2017 09:17
Bağdat caddesinde, yaşanan kazalara rağmen drift terörü devam ediyor - Tıkla İzle

Yaşanan trafik kazalarına aldırış etmeyen trafik magandaları Bağdat Caddesi’nde drift atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir aracın kaldırma çıkarak 4 kişinin yaralanması ile sonuçlandığı Bağdat Caddesi’nde ardarda drift yaparak ilerleyen iki aracın görüntüleri kazalardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan görüntülerde iki aracın bir ara sokaktan Bağdat Caddesi'ne çıktıkları görülüyor. Araçların caddeye çıkar çıkmaz art arda drift atarak ilerledikleri görülüyor. Bir süre sonra gözden kaybolan iki araçtan birinin ise ilerleyen saatlerde Kalamış sahilinde drift attığı görülmesi ise bu kadarına pes dedirtti.
 

 

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