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Bağdat’ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 32 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Bağdatta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 32 yaralı

22 Şubat 2017 13:10

Irak polisi, patlayıcı yüklü aracın, çoğunluğu sünnilerden oluşan Amiriye bölgesinde patlatıldığını, ardından havan topu saldırısında bulunulduğunu açıkladı.

Irak’ın batısında, bulunan Anbar bölgesinde ise tatbikat sırasında 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Irak güçlerine destek olarak Musul civarında 100 kadar Amerikan askeri bulunuyor. Patlamanın ve Amerikan askerinin ölümünün, koalisyon güçlerinin şehrin batı kısmını ele geçirmek için Musul havaalanını bombalaması ile aynı zaman denk gelmesi dikkat çekti.

Iraklı Askeri yetkililer, askeri saldırılarda üs olarak kullanılmak üzere Musul’un güneyinde bulunan bir havaalanını ele geçirmek için yeni bir operasyon başlatılacağını açıkladı. Irak askeri güçleri, Musul’un güneyinde hava alanına birkaç kilometre mesafedeki Busiv köyünü ele geçirdiklerini bu esnada 13 Irak askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Iraklı komutan Abbas Ceburi, öldürülen birkaç DEAŞ militanın intihar yeleği giymiş olduğunu, köyde DEAŞ tarafından kazılan tünellere rastlandığını söyledi. Abbas Ceburi, bugün operasyonun geçici olarak durdurulduğunu, Irak güçlerinin daha sonra Musul’un kuzeyine doğru harekatta bulunacakların söyledi. Musul'da halen 750 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. 

Etiketler: bağdat, bombalı saldırı, DEAŞ, Irak


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