Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Yetkililer, 3 Iraklı güvenlik görevlisinin patlayıcıyı imha etmeye çalıştıkları sırada hayatını kaybettiğini bildirdi. Patlayıcı yüklü araç Ramadi’nin Tamim mahallesinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bomba imha ekibinde görevli 3 askerin hayatını kaybettiği ve ekip sorumlusunun da yaralandığı bildirildi.

Araç sürücünün de yakalandığı bildirildi.