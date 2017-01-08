Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Jamila bölgesinde bulunan pazar yerine bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Jamila bölgesinde bulunan pazar yerine bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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