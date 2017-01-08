Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Jamila bölgesinde bulunan pazar yerine bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.