Diğer
Kategoriler

Bağdat'ta havaalanında iki bombalı intihar saldırısı: 16 ölü

Irak İçişleri Bakanlığı, bu sabah Bağdat'ın merkezindeki havaalanında iki bombalı intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bağdatta havaalanında iki bombalı intihar saldırısı: 16 ölü

15 Ocak 2018 09:42

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, bugün havaalanında iki bombalı intihar saldırısı yaşandığını bildirdi. Maan, havaalanında inşaat işçilerinin toplandığı alanda yaşanan saldırıların 2 bombalı araçla yapıldığını kaydetti. 

Saldırıda 16 kişinin öldüğü ve 65 kişinin de yaralandığı açıklandı. Çok sayıda ağır yaralı bulunması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, dün Bağdat'ın Aden Meydanı'nda bir kişi kendini patlatmış, ölenlerin olduğu olayda aralarında polislerin de bulunduğu kişiler yaralanmıştı. Olayı üstlenen olmamıştı. 

Etiketler: bağdat, patlama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç