Bağdat’ta işgalin izleri siliniyor

Bağdat'ta gün geçtikçe ABD işgalinin izleri siliniyor. Bağdat Belediyesi yayınladığı yazılı açıklamada, başkentteki Azamiye İlçesi Belediyesi, Bağdat Operasyon Komutanlığı ile işbirliğinde 12 yıldır kapalı olan 306’ncı mahalledeki caddenin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Başkentte birçok caddenin yeniden trafiğe açıldığını hatırlatan açıklamada, söz konusu caddenin açılması için beton barikatlar ile çöplerin kaldırılması ardından caddeyi temizleme çalışmaları devam ettiğini kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere, 2003 yılında başlayan ABD işgalinin ardından birçok kentteki caddeler güvenlik gerekçesiyle kapanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu

