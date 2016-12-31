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Bağdat’ta pazar alanında iki ayrı patlama: 27 ölü

Bağdat’ta sabah saatlerinde bir pazar yerinde meydana gelen iki patlamada 27 kişi hayatını kaybetti.

Bağdatta pazar alanında iki ayrı patlama: 27 ölü

31 Aralık 2016 12:09

Irak polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu sabah Bağdat’ta toptan oto parça satıcılarının bulunduğu Sinak Çarşısında iki ayrı bombanın patlaması sonucu 27 sivil ölürken, 53 kişi de yaralandı. Patlamayı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Bağdat Operasyonlar sözcüsü Tuğgeneral Saad Maan, patlamaların iki intihar bombacısı tarafından yapıldığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ise ilk patlamanın intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini, diğerinin ise daha önceden yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Kaynaklar, toptan oto parçacıların bulunduğu Sinak pazarında, sabah saatlerinde yükleme boşaltma yapan işçilerin ve araçların yoğun bulunduğu bir zamanda meydana geldiğini söyledi. Patlamanın meydana geldiği yerin, Bağdat hükümet ve parlamento binalarına giden bir köprünün yakınında olduğu bildirildi. Aynı bölgede birçok ülkenin büyükelçiliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynaklar birinci patlamanın çarşının girişinde, diğerinin binanın içinde meydana geldiğini söyledi.


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